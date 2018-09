ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 5 SET - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: ROMA - Euro-Gulf Information Centre - Incontro internazionale sul tema 'Italy's foreign policy in the Middle East' con la partecipazione di politici e giornalisti.



FIRENZE - Palazzo Medici Riccardi - Conferenza dal titolo "Qual è il problema con la religione?" nell'ambito dei Med Dialogues in programma a Roma dal 22 a 24 novembre.



GINEVRA - Consultazioni a guida Onu con i rappresentanti dei partiti dello Yemen al fine di avviare un processo per giungere a una soluzione politica della crisi nel Paese arabo.



BRUXELLES - Ue, riunione della Conferenza dei presidenti del Parlamento europeo con il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker.



BOLOGNA - Conferenza "Mediterraneo, la danza nei luoghi pubblici come resistenza politica" nell'ambito del Festival della danza urbana.



NEAPOLIS (Lakonia, Grecia) - Prosegue il seminario di formazione per docenti di materie classiche ed umanistiche della Lombardia (fino al 7).



VENEZIA - 75ma Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia (fino all'8).



TUNISI - 8/a edizione degli "Incontri internazionali della Ceramica d'arte", al Centro nazionale della ceramica d'arte di Sidi Kacem Jélizi (fino all'8).



ABU DHABI - Al via al Louvre di Abu Dhabi la mostra 'Japanese Connections: the birth of Modern decor', una serie di dipinti e stampe del XIX e XX secolo che mettono in evidenzia il dialogo tra Oriente e Occidente (fino al 24 novembre) TUNISI - Al via la seconda edizione di 'Interference', International Light Art Project, dedicato all'arte della luce (fino al 9) ROMA - 'L'Estate in biblioteca, il Cinema legge il mondo', rassegna di film italiani e stranieri nelle Biblioteche di Roma, organizzata in collaborazione con il MedFilm Festival (fino al 27).



