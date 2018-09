ROMA - Rischiano fino a cinque anni di carcere ora coloro che fanno satira sui social media in Arabia Saudita. Lo riporta Arab News. "Produrre e diffondere attraverso i social media contenuti che ridicolizzano, prendono in giro, provocano e disturbano l'ordine pubblico, i valori religiosi e la morale pubblica sarà considerato un crimine informatico punibile con una pena massima di cinque anni di carcere", ha reso noto via Twitter il Pubblico Ministero del Regno.