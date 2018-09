Siria: Turchia amplia campo profughi per nuovi sfollati

BEIRUT - In vista dell'esodo di decine di migliaia di civili siriani dalle zone di Idlib che saranno colpite dall'offensiva russa, iraniana e governativa siriana, le autorità militari turche a Idlib hanno ordinato l'ampliamento di uno dei principali campi di sfollati al confine tra Siria e Turchia.



Fonti locali riferiscono di intensi lavori in corso ai lati del campo di Atme, attivo dal 2012 sulle colline a ridosso del confine tra i due paesi e che già ospita oltre 40mila persone. Le Nazioni Unite temono che l'annunciata offensiva governativa possa causare l'esodo di almeno 700mila persone. La Turchia, che dal 2011 sostiene di dare rifugio a più di tre milioni di siriani, ha ribadito che non intenderà ospitare nemmeno un siriano sul suo territorio. Per Ankara l'esodo di civili in fuga sarà contenuto nelle zone controllate dalle forze turche, o dalle milizie alleate alla Turchia, nei distretti a nord di Aleppo, confinanti con la regione di Idlib.