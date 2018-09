Egitto: prima nomina donna cristiana copta a governatore Perplessità fra esponenti locali musulmani

(ANSAmed) - IL CAIRO, 6 SET - Per la prima volta in Egitto una donna cristiana, Manal Awad, è stata nominata governatore della provincia di Damietta, importante area industriale nel Delta del Nilo. Ne dà notizia con rilievo il sito internazionale Al Monitor, ricordando che per anni l'esponente copta aveva ricoperto la carica di vicegovernatore nella stessa città.



"Il sostegno reale della comunità - ha detto tuttavia al sito l'ex parlamentare egiziano Gamal Assad - è tutt'altro che scontato", ricordando che nell'area ci sono molti seguaci dei Fratelli Musulmani. Nel 2011 la nomina di un copto a governatore di Qena, nell'Alto Egitto, provocò una protesta di migliaia di musulmani. Manal Awad, titolare di un dottorato di ricerca in scienze naturali, è la seconda egiziana nominata governatore. La prima è stata Nadia Abdu, che ha assunto la carica nel governatorato di Beheira, sempre nel Delta del Nilo.



Anche se il primo settembre a Minya, nel sud dell'Egitto, un'aggressione di musulmani a copti, nel tentativo di bloccare la costruzione di una chiesa, ha provocato il ferimento di due cristiani, esponenti della minoranza copta, che raccoglie circa il 10% della popolazione dell'Egitto, hanno dichiarato di ritenere la nomina di Awad un passo senza precedenti e promettente per i cristiani nel Paese. (ANSAmed).