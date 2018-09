Libia: Parigi spinge per elezioni entro fine anno, Roma frena

PARIGI - "In appoggio alle Nazioni Unite e al fianco dei suoi partner, la Francia è determinata a lavorare al proseguimento del processo politico e all'organizzazione di elezioni entro la fine dell'anno" in Libia, "seguendo il piano d'azione delle Nazioni Unite": è quanto si legge in una nota diffusa dal ministero degli Esteri di Parigi. "Chi cerca di ostacolare il processo politico - aggiunge Parigi - dovrà rispondere dei propri atti".



Parigi ha così ribadito la sua posizione in contrasto con quella del governo di Roma, per il quale i libici devono decidere quando votare. "La nostra posizione è che quando fare le elezioni lo devono stabilire i libici e le loro istituzioni. Noi non fissiamo date", ha riaffermato oggi il ministro degli Esteri, Enzo Moavero, alle commissioni congiunte Esteri e Difesa di Camera e Senato. "Su questa questioni esiste una dialettica, dentro e fuori l'Italia. Ma è curioso che le date siano stabilite dall'esterno".



Il presidente francese, Emmanuel Macron ha anche sentito al telefono il premier libico, Fayez El-Sarraj, al quale, secondo una nota dell'Eliseo, ha detto: "La comunità internazionale deve imperativamente rimanere unita e determinata per agire contro tutti coloro che cercano di frenare o indebolire il processo politico volto all'organizzazione delle elezioni attese dal popolo libico per scegliere i suoi futuri dirigenti".



Nella nota diffusa dalla diplomazia parigina, la Francia invita "la comunità internazionale, le organizzazioni regionali e l'insieme degli amici della Libia a unire gli sforzi in questa direzione, in particolare, in occasione della settimana di Alto livello all'Assemblea generale delle Nazioni Unite".