Serbia: Usa, senatore Johnson a Belgrado 10-11 settembre Media, colloqui su prospettive accordo per Kosovo

(ANSAmed) - BELGRADO, 6 SET - Il senatore repubblicano americano Ron Johnson, stretto collaboratore del presidente Donald Trump e uomo incaricato di missioni speciali, sarà in visita a Belgrado il 10 e 11 settembre. Lo ha confermato l'ambasciata Usa in Serbia.



Secondo i media, il senatore del Wisconsin, membro della commissione esteri e che si occupa di sicurezza regionale, potrebbe portare a Belgrado il messaggio che Trump appoggia un potenziale accordo sul Kosovo fra serbi e albanesi di Pristina, o persino che il presidente potrebbe visitare la Serbia per finalizzare una tale intesa. Johnson era già stato a Belgrado lo scorso febbraio e aveva incontrato il presidente Aleksandar Vucic. (ANSAmed).