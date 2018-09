ANSAmed - Agenda settimanale dal 10 al 16 settembre

(ANSAmed) - ROMA, 7 SET - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 10 al 16 settembre: LUNEDI' 10 SETTEMBRE OTRANTO - Al via la decima edizione del Festival dei giornalisti del Mediterraneo (fino al 16) TUNISI - Al via la 4/a edizione della 'Scuola d'estate sulle migrazioni' (fino al 15) STRASBURGO - Pe, sessione plenaria (fino al 13) MARTEDI' 11 SETTEMBRE BARCELLONA - Giornata della 'Diada', la festa che commemora la caduta di Barcellona del 1714 per mano dei Borbone.



STRASBURGO - Pe, il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker partecipa a un dibattito sul futuro dell'Europa con Alexis Tsipras, primo ministro greco.



STRASBURGO - Ue, il presidente della commissione Jean-Claude incontra i leader dei gruppi politici (fino al 12) MERCOLEDI' 12 SETTEMBRE RABAT - Al via il festival del jazz a Chellah (fino al 16) STRASBURGO - Pe, il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker pronuncia il discorso sullo stato dell'Unione. GIOVEDI' 13 SETTEMBRE ROMA - Ue, visita del commissario Günther H. Oettinger che incontra il ministro del lavoro Luigi Di Maio, il ministro degli Affari Europei, Paolo Savona, e il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi.



BRUXELLES - Ue, l'Alto rappresentante per la politica estera Federica Mogherini riceve Jane Holl Lute, inviato speciale delle Nazioni Unite a Cipro.



ROMA - Ambasciata d'Egitto - Ore 11 - Seminario sulle opportunità d'affari in Egitto con la presentazione della missione multisettoriale in programma al Cairo dal 13 al 16 ottobre.



ROMA - Istituto Yunus Emre - Centro culturale turco - ore 18.30.



Presentazione di "Troia: storia di una città dal mito all'archeologia"; seguirà l'inaugurazione della mostra fotografica.



VENERDI' 14 SETTEMBRE CASABLANCA - Ue, visita del commissario Johannes Hahn.



MARRAKECH - Al via l'Oasi Festival con le note dell'elettronica più d'avanguardia (fino al 16) CASABLANCA - Al via il Boulevard Festival dedicato agli artisti emergenti del Marocco (fino al 23) SABATO 15 SETTEMBRE SAN GIORGIO DEL SANNIO (CAMPANIA) - 11/a edizione del Premio internazionale giornalistico e letterario Marzani; partecipa il ministro degli Affari sociali tunisino Mohamed Trabelsi (anche il 16) DOMENICA 16 SETTEMBRE SAN GIORGIO DEL SANNIO (CAMPANIA) - 11/a edizione del Premio internazionale giornalistico e letterario Marzani.



