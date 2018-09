ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 7 SET - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per oggi: TEHERAN - Riunione dei presidenti di Turchia, Russia e Iran per parlare degli "sforzi congiunti" dei tre Paesi per trovare una soluzione permanente al conflitto in Siria.



MARSIGLIA - Incontro tra il presidente francese Emmanuel Macron e la cancelliera tedesca Angela Merkel, tra i principali temi in agenda la questione migranti.



GINEVRA - Consultazioni a guida Onu con i rappresentanti dei partiti dello Yemen al fine di avviare un processo per giungere a una soluzione politica della crisi nel Paese arabo.



BRUXELLES - Nuovo round del dialogo fra Belgrado e Pristina con l'alto rappresentante per la Politica estera Federica Mogherini, il presidente serbo Aleksandar Vucic e il collega kosovaro Hashim Thaci.



ROMA - Fondazione Marco Besso - 8/a edizione del convegno internazionale Donne e Religioni, dal titolo "Fare la differenza/Making the Difference", con rappresentanti del mondo politico, sociale e scientifico.



NEAPOLIS (Lakonia, Grecia) - Si conclude il seminario di formazione per docenti di materie classiche ed umanistiche della Lombardia.



VENEZIA - 75ma Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia (fino all'8).



ROMA - Museo in Trastevere - Al via la mostra dedicata al fotografo David Rubinger (fino al 4 novembre).



TUNISI - 8/a edizione degli "Incontri internazionali della Ceramica d'arte", al Centro nazionale della ceramica d'arte di Sidi Kacem Jélizi (fino all'8).



ABU DHABI - Al via al Louvre di Abu Dhabi la mostra 'Japanese Connections: the birth of Modern decor', una serie di dipinti e stampe del XIX e XX secolo che mettono in evidenzia il dialogo tra Oriente e Occidente (fino al 24 novembre) TUNISI - Al via la seconda edizione di 'Interference', International Light Art Project, dedicato all'arte della luce (fino al 9) ROMA - 'L'Estate in biblioteca, il Cinema legge il mondo', rassegna di film italiani e stranieri nelle Biblioteche di Roma, organizzata in collaborazione con il MedFilm Festival (fino al 27).



