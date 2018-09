Kosovo: Vucic rinuncia a incontro con Thaci a Bruxelles Dopo minacce Pristina su sua visita a serbi del Kosovo

(ANSAmed) - BELGRADO, 7 SET - Il presidente serbo Aleksandar Vucic non incontrerà oggi a Bruxelles il collega kosovaro Hashim Thaci a causa delle minacce fatte ieri nei suoi confronti dalla dirigenza di Pristina in relazione a una programmata visita di Vucic in Kosovo domani e domenica. Lo ha detto ai giornalisti il capo dell'Ufficio governativo serbo per il Kosovo Marko Djuric, che fa parte della delegazione di Belgrado ai colloqui in programma oggi a Bruxelles con la partecipazione dell'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini. Djuric ha fatto il suo annuncio dopo l'incontro che Vucic ha avuto con la Mogherini.



Non e' ammissibile, ha aggiunto Djuric, che il presidente serbo venga fatto oggetto di minacce o addirittura che gli venga vietato di recarsi in Kosovo. (ANSAmed).