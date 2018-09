Macron a Merkel, prepariamo futuro, sfida migrazioni Presidente francese riceve a Marsiglia cancelliera tedesca

(ANSAmed) - PARIGI, 7 SET - "Siamo qui per preparare il futuro": con queste parole, il presidente francese, Emmanuel Macron, ha ricevuto oggi a Marsiglia la cancelliera Angela Merkel, per un incontro dedicato a "preparare la grande sfida del momento, quella sui temi migratori", ha sottolineato il capo dell'Eliseo. "Tutto il Mediterraneo è nel cuore della nostra politica europea sulle migrazioni - ha aggiunto Macron - ma deve trattarsi di una chance e non di una paura".



"Da qui alla data delle elezioni europee, fra qualche mese - ha risposto Merkel a Macron prima di dare il via ai colloqui al Palazzo del Pharo - abbiamo ancora diverse cose da fare, come lo sviluppo dell'unione economica e monetaria, dell'unione bancaria, ma anche il rafforzamento della zona euro". Sulla questione delle migrazioni, "Marsiglia è un luogo che si presta a parlare di questo argomento, sul quale Francia e Germania hanno un approccio comune. Su questi temi - ha aggiunto la cancelliera - l'Europa deve dimostrare di essere all'altezza".



Nel programma della serata, ha aggiunto la Merkel, "purtroppo c'è anche l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea. Su questo c'è del lavoro da fare, con lo spirito che ci permette di essere dei partner stretti". (ANSAmed).