Siria: 'Mosca-Ankara discutono come limitare vittime civili' Lo riferisce la portavoce del ministero degli Esteri russo

(ANSAmed) - MOSCA, 7 SET - Le forze armate russe e quelle turche stanno discutendo di come limitare al massimo le vittime tra la popolazione civile in una possibile imminente offensiva delle truppe governative siriane nella provincia di Idlib, ultimo bastione dei ribelli. Lo sostiene la portavoce della diplomazia russa, Maria Zakharova. "I modi per sradicare i terroristi da Idlib con il minimo danno per la popolazione civile vengono discussi nel dettaglio dalle forze armate russe e da quelle turche", ha detto Zakharova. Mentre Russia e Iran sostengono militarmente il regime di Assad, la Turchia appoggia alcuni gruppi di miliziani ribelli. Oggi a Teheran è in programma un vertice a cui parteciperanno Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan e Hassan Rohani. (ANSAmed).