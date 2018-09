Siria: Putin, Assad ha diritto di riprendere Idlib

ISTANBUL - Il governo siriano di Bashar al Assad "ha il diritto" di riprendere il controllo di tutto il Paese, compresa la regione di Idlib. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin al vertice di Teheran con Iran e Turchia, aggiungendo che ormai in Siria "i terroristi restano solo a Idlib".



"La nostra priorità assoluta è quella di liquidare completamente i terroristi in Siria", ha affermato Putin.



"Recentemente, con l'assistenza delle forze aeree russe, è stata liberata la parte sud-ovest del Paese. L'obiettivo di questa fase è quello di cacciare i miliziani dalla provincia di Idlib: la loro presenza è una minaccia diretta ai civili siriani e agli abitanti di tutta la regione", ha proseguito.



Contrario il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. "Nessuna mossa avventata deve essere intrapresa in Siria con il pretesto della lotta al terrorismo", ha avvertito Erdogan, replicando all'insistenza di Iran e governo siriano a voler reprimere i gruppi di opposizione siriani, che i due Paesi considerano "terroristi". Iran e Russia sostengono il governo siriano, che ha definito i gruppi di opposizione "tumori infettivi" da eliminare, mentre la Turchia ha finora sostenuto i gruppi di opposizione condannando ogni attacco del governo siriano sulla città di Idlib e mettendo in guardia dalle possibili conseguenze del perdurare del conflitto, tra cui un possibile flusso di rifugiati siriani verso i confini con la Turchia.



"Vogliamo evitare un'ondata di rifugiati" verso la Turchia in fuga dall'offensiva governativa a Idlib, ha ribadito Erdogan nella conferenza stampa finale del summit. "La Turchia - ha spiegato - accoglie già 3,5 milioni di rifugiati" siriani. "La popolazione di Idlib è di 3,5 milioni di persone. La Turchia non ha la forza o la capacità di accogliere altri 3,5 milioni" di profughi, ha aggiunto.



Il presidente iraniano Hassan Rohani ha insistito sul fatto che "l'intervento degli Usa in Siria deve cessare immediatamente". Nel suo intervento, Rohani ha anche ribadito l'importanza di "cooperare con il governo legittimo della Siria" di Bashar al Assad, sostenendo che "lo spargimento di sangue in Siria sta per finire".



Nella dichiarazione finale del vertice si afferma che "non può esserci una soluzione militare al conflitto in Siria" ma che la soluzione va trovata "solo attraverso un processo politico negoziato".