Spagna: polizia catalana entrerà in Intelligence dello Stato Su battaglia fiocchi gialli,intesa per neutralità spazi pubblici

(ANSAmed) - MADRID 6 SET - I Mossos d'Esquadra, la polizia catalana, entreranno a far parte a pieno diritto del sistema di Coordinamento di indagini del Centro di Intelligence contro il terrorismo e il crimine organizzato (Citco), che raggruppa i vari corpi di sicurezza dello Stato. E' quanto ha confermato il ministro degli interni Fernando Grande-Marlaska in conferenza stampa al termine della riunione della Giunta di Sicurezza della Catalogna, a Barcellona, alla presenza del presidente della Generalitat, Quim Torra. Un rappresentante della polizia catalana sarà incorporato "nel giro di 30 giorni" come membro a pieno diritto dell'Intelligence, nella lotta al terrorismo, per condividere informazioni sulle inchieste in corso. Una necessità evidenziata dagli attentati di matrice islamica di Barcellona e Cambrils del 17 agosto 2017. La battaglia dei fiocchi gialli in Catalogna, che simboleggiano i dirigenti catalani detenuti, dopo gli incidenti fra indipendentisti e unionisti delle ultime settimane, è stata il primo punto all'ordine del giorno della riunione. Il ministro Grande-Marlaska e il 'conseller' agli interni catalano, Miquel Buch, hanno concordato sulla necessità di garantire "la neutralità" degli spazi pubblici, impedendo l'apposizione e la successiva rimozione dei simboli. "C'è l'impegno fra le due amministrazioni perché lo spazio pubblico sia di tutti i cittadini, di tutte le ideologie, e neutrale", ha spiegato il ministro Grande-Larlaska, citato dalla tv nazionale RTVE. E ha sottolineato "la piena collaborazione e lealtà istituzionale" dei Mososs d'Esquadra. Da parte sua, Buch ha sostenuto che "non c'è un problema di convivenza" nella regione, fra indipendentisti e unionisti, e ha ricordato che lo Statuto di autonomia da' alla polizia catalana la competenza in materia di sicurezza e ordine pubblico.



La riunione si è svolta all'indomani dell'annuncio da parte del ministero degli Interni dell'invio in Catalogna di 600 agenti anti-sommossa della polizia nazionale, in vista delle mobilitazioni indipendentiste previste per il prossimo 11 settembre, giorno della Diada (festa nazionale della comunità autonoma della Catalogna). (ANSAmed).