Libia: Moavero a Bengasi, incontra Haftar

ROMA - Il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi è a Bengasi, in Libia, per incontrare il maresciallo Haftar. Lo rende noto un tweet della Farnesina precisando che l'incontro è focalizzato al "dialogo politico inclusivo promosso" dall'inviato speciale Onu per la Libia, Salamè, "con tutti gli interlocutori per una Libia unita e stabile". Favorire un dialogo politico inclusivo e un processo di riconciliazione nazionale promosso dall'Onu è uno degli obiettivi della missione del ministro degli Esteri Moavero in Libia che, nei giorni scorsi a Cernobbio, aveva ribadito che il governo al-Sarraj è il governo legittimamente riconosciuto in una situazione complessa come quella dello scenario libico. Lo scopo, nella visione del ministro, è arrivare ad un processo politico pacifico e inclusivo nella prospettiva delle elezioni nel Paese africano per le quali però non è ancora stata fissata una data.

Con il generale Haftar, che tre giorni fa si era detto pronto a far saltare le consultazioni se non avrà la garanzia della loro "trasparenza", Moavero punta a condividere obiettivi e finalità della Conferenza Internazionale che si terrà in novembre in Italia. Una conferenza, aveva sottolineato il ministro a Cernobbio, che "intende percorrere la strada della stabilità, della pacificazione ma soprattutto la strada della sensibilizzazione di tutti gli attori interni ed esterni alla Libia che sono interessati a favorire un'evoluzione positiva di questo Paese verso una maggiore stabilizzazione e consenta al popolo libico di esprimersi al meglio come tutti i popoli hanno diritto di fare".