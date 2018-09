ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

ROMA, 11 SET - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per oggi: BARCELLONA - Giornata della 'Diada', la festa che commemora la caduta di Barcellona del 1714 per mano dei Borbone.



STRASBURGO - Pe, il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker partecipa a un dibattito sul futuro dell'Europa con Alexis Tsipras, primo ministro greco.



STRASBURGO - Ue, il presidente della commissione Jean-Claude incontra i leader dei gruppi politici (fino al 12).



OTRANTO - Prosegue la decima edizione del Festival dei giornalisti del Mediterraneo (fino al 16).



TUNISI - 4/a edizione della 'Scuola d'estate sulle migrazioni' (fino al 15).



STRASBURGO - Pe, sessione plenaria (fino al 13).



ABU DHABI - Prosegue al Louvre di Abu Dhabi la mostra 'Japanese Connections: the birth of Modern decor', una serie di dipinti e stampe del XIX e XX secolo che mettono in evidenzia il dialogo tra Oriente e Occidente (fino al 24 novembre).



ROMA - 'L'Estate in biblioteca, il Cinema legge il mondo', rassegna di film italiani e stranieri nelle Biblioteche di Roma, organizzata in collaborazione con il MedFilm Festival (fino al 27).