Balcani: Francia appoggia integrazione Ue Paesi regione Cadic a Belgrado, 'senza tale regione Unione resta senza cuore'

(ANSAmed) - BELGRADO, 11 SET - Il pieno appoggio della Francia all'integrazione europea della Serbia e degli altri Paesi dei Balcani occidentali e' stato sottolineato oggi a Belgrado dal senatore Olivier Cadic. "Se la Ue lascia fuori i Balcani, penso che che rimarra' senza cuore - vi aspettiamo tutti con impazienza", ha detto Cadic in una conferenza stampa congiunta con il presidente serbo Aleksandar Vucic. Cadic, che e' membro della commissione esteri del Senato francese, ha espresso al tempo stesso l'appoggio di Parigi nella ricerca di una soluzione per la questione del Kosovo, che garantisca la pace e la stabilita' nella regione. Nel colloquio con Vucic si e' parlato anche della volonta' di rafforzare e estendere la collaborazione economica e commerciale tra Serbia e Francia, in particolare per cio' che concerne gli investimenti francesi nel paese balcanico. (ANSAmed)