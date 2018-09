Kosovo: Thaci, albanesi sud Serbia vogliono annessione Incontro a Pristina con leader della Valle di Presevo

(ANSAmed) - PRISTINA, 11 SET - Il presidente kosovaro Hashim Thaci ha detto che i leader della Valle di Presevo, una regione del sud della Serbia a maggioranza di popolazione albanese, da lui incontrati ieri a Pristina, "sono determinati a unirsi al Kosovo". "Sono molto soddisfatto dell'incontro con i rappresentanti della comunita' albanese della Valle di Presevo.



Ho notato la loro determinazione nell'esigere i diritti loro negati, compreso il diritto a unirsi al Kosovo attraverso un processo negoziale di correzione dei confini, nell'ambito del dialogo tra Kosovo e Serbia", ha detto Thaci su Twitter.



Negli ultimi mesi si e' parlato a piu' riprese di una possibile soluzione del problema del Kosovo attraverso un ipotetico scambio di territori e mutamento dei confini nella regione, con il nord del Kosovo a maggioranza serba che passerebbe alla Serbia e il sud della Serbia a maggioranza albanese che si unirebbe al Kosovo. Ipotesi questa tuttavia che non trova appoggio nella comunita' internazionale, per i timori di un pericoloso 'effetto domino' nel resto dei Balcani con una serie di rivendicazioni territoriali in una regione dagli equilibri ancora molto fragili e precari dopo le sanguinose guerre degli anni novanta.(ANSAmed).