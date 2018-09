Olp denuncia Israele a Corte penale per 'scuola gomme'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 11 SET - I palestinesi hanno denunciato per "crimini di guerra" Israele alla Corte Penale internazionale dell'Aja per la demolizione del villaggio beduino di Khan al Ahmar, in Cigiordania, all'interno del quale sorge la 'Scuola di Gomme'. Lo ha annunciato il segretario generale dell'Olp Saeb Erekat in una conferenza stampa a Ramallah. Erekat - citato dalla Wafa - ha sostenuto che Israele deve essere ritenuto responsabile per i suoi piani sul villaggio la cui demolizione è stata decisa, al termine di una lunga battaglia giudiziaria, dalla Corte Suprema israeliana in quanto costruito illegalmente. All'interno di Khan al Ahmar - che è nella Area C, quella, secondo gli Accordi di Oslo, sotto giurisdizione militare e amministrativa israeliana - si trova la 'Scuola di Gomme', costruita anche da un'ong italiana. Proprio ieri gli Usa hanno annunciato la chiusura della sede Olp a Washington adducendo tra i motivi i ricorsi palestinesi contro Israele alla Corte penale internazionale. "Noi continueremo - ha detto Erekat - a rivolgerci alla Corte indipendentemente dai ricatti e dal bullismo degli Usa".(ANSAmed).