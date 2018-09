ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 12 SET - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: SOUSSE (TUNISIA) - Al via la quarta edizione del cinema d'autore (fino al 16).



ROMA - Ue, visita del commissario Günther H. Oettinger che incontra il ministro del lavoro Luigi Di Maio, il ministro degli Affari Europei, Paolo Savona, e il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi.



ROMA - Ambasciata d'Egitto - Ore 11 - Seminario sulle opportunità d'affari in Egitto con la presentazione della missione multisettoriale in programma al Cairo dal 13 al 16 ottobre.



ROMA - Istituto Yunus Emre - Centro culturale turco - ore 18.30.



Presentazione di "Troia: storia di una città dal mito all'archeologia"; seguirà l'inaugurazione della mostra fotografica.



BRUXELLES - Ue, l'Alto rappresentante per la politica estera Federica Mogherini riceve Jane Holl Lute, inviato speciale delle Nazioni Unite a Cipro.



RABAT - Prosegue il festival del jazz a Chellah (fino al 16). OTRANTO - Prosegue la decima edizione del Festival dei giornalisti del Mediterraneo (fino al 16).



PAESTUM - Presentazione della 21esima edizione del Mediterraneo video festival (fino al 16). TUNISI - 4/a edizione della 'Scuola d'estate sulle migrazioni' (fino al 15).



STRASBURGO - Pe, sessione plenaria.



ABU DHABI - Prosegue al Louvre di Abu Dhabi la mostra 'Japanese Connections: the birth of Modern decor', una serie di dipinti e stampe del XIX e XX secolo che mettono in evidenzia il dialogo tra Oriente e Occidente (fino al 24 novembre).



ROMA - 'L'Estate in biblioteca, il Cinema legge il mondo', rassegna di film italiani e stranieri nelle Biblioteche di Roma, organizzata in collaborazione con il MedFilm Festival (fino al 27). (ANSAmed).