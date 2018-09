Forum euro-mediterraneo domani nel castello di Otranto

OTRANTO (LECCE) - 'Reinventare il Mediterraneo: dialogo, sfide, opportunità' è il titolo del workshop che si terrà domani (ore 9.00) nel castello Aragonese di Otranto nell'ambito della decima edizione del Festival Giornalisti del Mediterraneo.

Interverranno - è detto in una nota degli organizzatori - gli ambasciatori in Italia del Marocco, Hassan Abouyoub, di Giordania, Fayiz Khouri, Tunisia, Moez Eddine Sinaoui, del Sovrano Ordine di Malta, Gabriele Checchia, e Sebastiano Leo, assessore allo studio e alla Formazione della Regione Puglia. Le conclusioni sono affidate all'ambasciatore Enrico Granara, coordinatore per gli Affari multilaterali nell'area Euro-Mediterranea del Ministero degli Esteri e a Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera dei Deputati. A dare il benvenuto ai partecipanti, Pierpaolo Cariddi, sindaco di Otranto, e Massimo Salomone, segretario generale del Corpo Consolare di Puglia, Basilicata e Molise. L'introduzione è affidata a Giuseppe Scognamiglio, direttore della rivista di geopolitica "Eastwest".

Moderano: Stefano Polli, vice direttore dell'ANSA, e Paolo Di Giannantonio, TG1.

"Il Forum Euro Mediterraneo punta a favorire il confronto con i Paesi del Bacino del Mediterraneo - spiega Tommaso Forte, responsabile delle relazioni istituzionali del workshop - per costruire un sistema integrato di cooperazione e per promuovere il dialogo interculturale, la pace, la convivenza sociale e politica. Il Forum conterà la presenza di 25 autorevoli esperti del mondo economico, diplomatico, accademico, rappresentando un vero e proprio laboratorio istituzionale di scambio di idee e proposte attraverso cui riflettere su nuovi modelli di governance territoriale, nazionale e internazionale".

Le delegazioni saranno accolte stasera dal sindaco Cariddi.

Dopo una visita nei sotterranei del castello Aragonese e alla Torre Matta, gli ambasciatori si recheranno presso le tende berbere, omaggio alla Puglia dell'ambasciatore del Marocco, allestite nel centro storico di Otranto, in Largo Porta Alfonsina.