Juncker lancia nuova alleanza tra Europa e Africa

BRUXELLES - "Oggi proponiamo una nuova alleanza tra Europa e Africa per investimenti sostenibili e occupazione". Così il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker nel suo discorso sullo stato dell'Unione.

"Secondo le nostre previsioni - spiega - questa alleanza contribuirebbe a creare fino a 10 milioni di posti di lavoro in Africa solo nei prossimi 5 anni". Inoltre occorre "trasformare i numerosi accordi commerciali tra l'Ue e l'Africa in un accordo intercontinentale di libero scambio", aggiunge. L'Alleanza lanciata da Juncker si propone di rafforzare il partenariato Africa-Ue, attraverso investimenti strategici ed il potenziamento del ruolo del settore privato, in particolare riducendo i rischi, con una combinazione di sovvenzioni, prestiti e l'offerta di garanzie.

Tra gli obiettivi c'è anche quello di investire nell'istruzione e nelle competenze delle persone, promuovendo scambi nel quadro di Erasmus+. Si punta inoltre a rafforzare l'imprenditoria e a sfruttare il potenziale di integrazione economica e scambi commerciali. Tra i risultati attesi per l'Africa, oltre a 10 milioni di posti di lavoro, la partecipazione per 105.000 studenti e docenti universitari con Erasmus+, entro il 2027; e una formazione professionale per 750mila, entro il 2020.

Inoltre, 30 milioni di persone ed imprese potrebbero beneficiare dell'accesso all'energia elettrica, grazie ad investimenti Ue nelle energie rinnovabili; e si prevede l'accesso per 24 milioni di persone a strade praticabili tutto l'anno, grazie a investimenti Ue nelle infrastrutture di trasporto.