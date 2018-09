Juncker, l'Europa parli con una voce sola Discorso sullo Stato dell'Unione, 'no al nazionalismo malsano'

(ANSAmed) - STRASBURGO, 12 SET - "Ogni volta che l'Europa parla con una sola voce riesce ad imporsi agli altri, deve agire come un fronte compatto, e noi lo abbiamo dimostrato quando abbiamo difeso l'accordo di Parigi" sul clima. Lo ha detto il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker nel suo discorso sullo stato dell'Unione alla Plenaria a Strasburgo.



"Non dobbiamo cadere nell'incoerenza delle diplomazie parallele, la diplomazia deve voce una voce sola", ha proseguito. "Vorrei che si dicesse 'no' al nazionalismo malsano, sì al patriottismo illuminato. "Il patriottismo è una virtù, il nazionalismo incontrollato è un veleno che schiaccia", ha aggiunto. "Io amo l'Europa e continuerò a farlo", ha poi concluso. (ANSAmed).