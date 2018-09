Migranti: Austria, rafforzare Frontex è importante

STRASBURGO - "Appoggio pienamente Juncker, la nostra unione è di pace e prosperità e dovremmo rispettarla e maneggiare con cura e proteggere i valori comuni.

L'idea di un ulteriore rafforzamento di Frontex è un elemento importante per una politica europea per le migrazioni che funzioni". Lo ha detto l'austriaca Karoline Edtstadler in rappresentanza del Consiglio europeo alla Plenaria a Strasburgo.

"Se ne è già discusso a giugno e sarà un tema importante a Salisburgo. Il rafforzamento di Frontex è una precondizione per creare un sistema di asilo europeo con fondamenta solide e resiliente e speriamo di trovare un terreno comune per realizzare dei progressi", ha aggiunto.