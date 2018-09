Mo:Oxfam, 25 anni da Oslo,giovani palestinesi senza speranza

(ANSAmed) - ROMA, 12 SET - A 25 anni dalla firma del primo degli accordi di Oslo tra Israele e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina, che ricorre domani, "ciò che resta è una lista di promesse non mantenute che ha negato e sta negando a un'intera generazione di giovani palestinesi futuro e diritti". Lo afferma Oxfam, sottolineando che i giovani di meno di 29 anni rappresentano più della metà della popolazione del Territorio Occupato Palestinese, e in quasi un caso su due sono disoccupati. "Nella stragrande maggioranza non hanno mai avuto la possibilità di votare, perdendo qualsiasi speranza di cambiamento", aggiunge l'organizzazione.



La denuncia è contenuta nel report 'Generazione Oslo', diffuso oggi da Oxfam. Secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale tra il 1994 e il 2014 la produzione pro-capite nel territorio occupato è cresciuta solo dello 0,1%, con un terzo del popolo palestinese oggi costretto a vivere in povertà, una condizione che a Gaza riguarda oltre un milione di persone, tra cui 400 mila bambini.



"Più della metà della popolazione del Territorio Occupato Palestinese ha subito gli effetti delle condizioni stabilite dagli Accordi di Oslo - ha detto Riccardo Sansone, responsabile delle emergenze umanitarie di Oxfam Italia -. Costretti a crescere senza libertà e opportunità e senza un piano per correggere i torti di cui sono state le prime vittime. I giovani palestinesi oggi non hanno potere, diritti, né speranza per il futuro".



Attualmente il 43,4% dei giovani palestinesi tra i 15 e i 29 anni non ha lavoro, il tasso più alto di disoccupazione giovanile nella regione. Una situazione che a Gaza riguarda il 64,6% dei giovani. La conseguenza diretta è che 1,44 milioni di giovani palestinesi non cercano nemmeno più lavoro, né frequentano la scuola, con il 53% dei neo laureati disoccupato.



Inevitabile dunque che circa un terzo desideri lasciare la propria terra e il 73% non nutra alcuna speranza di miglioramento. Tantissime anche le donne disoccupate: il 47,4%, il più alto tasso di disoccupazione femminile al mondo.

