Ambasciatore Italia a Tunisi, sostegno a democrazia Visita a Sousse, esplorate possibilità cooperazione vari settori

(ANSAmed) - TUNISI, 13 SET - Cooperazione culturale, sociale, economica e decentramento amministrativo. E' quanto sottolineato dall'ambasciatore d'Italia in Tunisia, Lorenzo Fanara, durante la sua visita ieri a Sousse. Fanara ha fatto tappa presso la sede del Gruppo Pack Solutions International, azienda di successo che ha beneficiato della linea di credito della Cooperazione italiana, la centrale elettrica di Sousse D, straordinario investimento di alta tecnologia, rispettoso dell'ambiente realizzato da Ansaldo Energia e nel pomeriggio ha incontrato il governatore di Sousse, Adel Chelioui, e il sindaco della città soprannominata la 'Perla del Sahel', Taoufik Laaribi, con i quali ha esplorato le possibilità di collaborazione nei vari settori per il 2019, sottolineando la volontà dell'Italia di continuare a sostenere la Tunisia nel suo processo democratico e di decentralizzazione.



In serata l'ambasciatore ha, infine, incontrato le aziende italiane che operano sul territorio, elemento vitale per l'economia tunisina, per esprimere la vicinanza della rappresentanza diplomatica agli imprenditori che ogni giorno si confrontano con la realtà tunisina. (ANSAmed).