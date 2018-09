Kosovo: via libera Europarlamento ad abolizione visti Ampio consenso in plenaria, ora decisione passa a governi Ue

(ANSAmed) - BRUXELLES, 13 SET - Via libera del Parlamento europeo in favore dell'apertura dei negoziati con il Consiglio europeo per arrivare all'abolizione dei visti per il Kosovo. In Aula a Strasburgo, gli eurodeputati si sono espressi con 420 voti a favore, 186 contrari e 22 astenuti. La decisione finale spetta ora ai leader dei Ventotto.



"I cittadini del Kosovo sono un passo più vicini a poter viaggiare senza visti in Europa. Sono felice di aver ricevuto luce verde dal Parlamento europeo con una grande maggioranza, la battaglia continua con i governi Ue", ha commentato la relatrice del rapporto, Tanja Fajon, sul proprio profilo Twitter.



La proposta di liberalizzare i visti per i cittadini kosovari era già stata avanzata da Bruxelles nel 2016, ma il processo si è bloccato a causa della mancata ratifica di Pristina dell'accordo sulla linea di demarcazione del confine con il Montenegro. Dopo oltre due anni, la ratifica è arrivata lo scorso marzo. Attualmente, i cittadini del Kosovo sono gli unici nei Balcani occidentali a necessitare del visto per viaggiare nell'Ue.(ANSAmed).