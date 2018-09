Migranti:Oettinger,servono più fondi per paesi prima linea Audizione a Roma, la questione non riguarda i singoli stati

(ANSAmed) - ROMA, 13 SET - Per fare fronte al fenomeno migratorio "vogliamo fare più sforzi". Lo ha detto il commissario Ue al bilancio Ghuenter Oettinger in audizione alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato sul nuovo quadro finanziario per il periodo 2021-2027. L'accoglienza "è una sfida europea. La questione non riguarda i singoli Stati. Dobbiamo aiutare di più, anche finanziariamente, i Paesi che sono toccati maggiormente", ha aggiunto Oettinger, ponendo l'accento sulla necessità di "solidarietà a livello Ue". (ANSAmed).