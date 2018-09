Otranto, Forum su 'reinventare il Mediterraneo'

OTRANTO (Lecce) - Con l'International Workshop dal titolo 'Reinventare il Mediterraneo: dialogo, sfide, opportunità sono partiti questa mattina i lavori del Forum Euro-Mediterraneo nel Castello Aragonese di Otranto'. Alla tavola rotonda hanno preso parte, l'ambasciatore del Regno del Marocco in Italia, Hassan Abouyoub, l'ambasciatore del Regno di Giordania in Italia, Fayiz Khouri, l'ambasciatore di Tunisia in Italia, Moez Eddine Sinaoui, l'ambasciatore del Sovrano Ordine di Malta, Gabriele Checchia, Sebastiano Leo, Assessore allo Studio e alla Formazione della Regione Puglia, l'ambasciatore Enrico Granara, coordinatore per gli Affari Multilaterali nell'Area Euro-Mediterranea del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l'On. Fabio Rampelli, vice presidente della Camera dei Deputati. A dare il benvenuto ai partecipanti, Pierpaolo Cariddi, sindaco di Otranto, e Massimo Salomone, segretario generale del Corpo Consolare di Puglia, Basilicata e Molise. L'introduzione è stata affidata a Giuseppe Scognamiglio, direttore della rivista di geopolitica 'Eastwest'. A moderare l'incontro Stefano Polli, vice direttore dell'Ansa, e Paolo Di Giannantonio, Rai Tg1. "Sono trascorsi quasi 50 anni dai primi accordi siglati, per mezzo del trattato di Roma, con i Paesi del Sud del Mediterraneo, del Maghreb, e sul piano della stabilità e della pace non abbiamo fatto progressi notevoli", ha detto Abouyoub, Ambasciatore del Regno del Marocco. "La crisi del Medio Oriente si sta aggravando. Alcuni Paesi del Sud del Mediterraneo, dopo la primavera araba, sono ancora alla ricerca della strada giusta per reinventare le loro istituzioni, mettere la democrazia sul piano giusto", ha proseguito. "A livello economico e sociale tutti i modelli di sviluppo provati hanno dimostrato che ci sono limiti di natura sistemica, e fino ad ora non hanno potuto dare la risposta voluta sia alla sfida del lavoro che a quella dello sviluppo sostenibile, del clima". Secondo l'ambasciatore, "tutto questo processo ci ha messo davanti una realtà demagogica che porta a ridurre tutta la problematica del Mediterraneo all'immigrazione. In questo momento storico c'è bisogno di aprire un dibattito sul modello condiviso di gestione geo strategica del Mediterraneo. La priorità più urgente è reinstaurare la fiducia tra i protagonisti, andare verso programmi e progetti settoriali di interesse comune per rilanciare la macchina dello sviluppo umano ed economico". "L'Italia - conclude Abouyoub - è il Paese del Nord del Mediterraneo che avrebbe da guadagnare di più nell'aprirsi non solo al sud del Mediterraneo, ma anche al suo entroterra. Su queste realtà geopolitiche, guadagnerebbe in termini di prosperità e benessere collettivo molto di più di adesso".