Italia-Serbia: avviati due progetti in collaborazione Undp Formazione dipendenti pubblici, cooperazione crimini guerra

(ANSAmed) - BELGRADO, 14 SET - L'Ambasciatore d'Italia Carlo Lo Cascio e la Rappresentante Permanente dell'UNDP (il programma di sviluppo dell'Onu) e Coordinatore delle Nazioni Unite in Serbia Carla Robin Hershey, hanno firmato oggi a Belgrado due accordi relativi al co-finanziamento e all'attuazione di due progetti in favore della Serbia.



Il primo progetto co-finanziato è dedicato alla "formazione dei dipendenti pubblici per il XXI secolo nella Repubblica di Serbia"; il secondo riguarda il "miglioramento della cooperazione regionale nel perseguire i crimini di guerra e la ricerca delle persone scomparse". Sia l'Ambasciatore che la Rappresentante Permanente hanno espresso soddisfazione per queste due iniziative, che permettono di intensificare l'assistenza alla Serbia per l'attuazione delle riforme interne, soprattutto in tema di pubblica amministrazione, e di migliorare la cooperazione dei partner nella regione e incentivare la riconciliazione regionale. L'Ambasciatore Lo Cascio ha sottolineato la rispondenza dei progetti alla specifica necessità di formare figure professionali per guidare un'amministrazione pubblica efficiente, anche ai fini dell'avanzamento nel negoziato per l'adesione all'UE, e di contribuire ad una migliore collaborazione regionale.



La Rappresentante permanente Hershey da parte sua ha osservato che per una società forte e stabile sono necessari la pace, il rispetto dei diritti umani e una buona amministrazione, basata sullo stato di diritto. "Inoltre, noi alle Nazioni Unite crediamo che una continua formazione dei dipendenti statali sia la chiave per un efficace amministrazione pubblica. Una istruzione di qualità è uno dei mezzi più forti ma anche affermati per lo sviluppo sostenibile, ha aggiunto Hershey.



Alla cerimonia, svoltasi nella sede dell'Ambasciata d'Italia, era presente anche Snezana Antonijevic, Vicedirettrice dell'Accademia Nazionale della Pubblica Amministrazione, in rappresentanza delle autorità serbe e come beneficiario di uno dei due progetti finanziati. (ANSAmed).