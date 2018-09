Migranti: Viminale, 184 sbarcati a Lampedusa 'Malta per ennesima volta scarica problema sull'Italia'

(ANSA) - ROMA, 14 SET - Nelle ultime ore 184 immigrati tunisini sono sbarcati a Lampedusa utilizzando piccole imbarcazioni. Lo si apprende da fonti del Viminale, secondo le quali "Malta, per l'ennesima volta, ha scaricato il problema sull'Italia".



Per questi sbarchi, si valuta una serie di opzioni. Tra queste, nelle ultime ore all'esame degli addetti ai lavori, c'è quella del rimpatrio lampo dei migranti tunisini attraverso voli charter affinché rientrino nel proprio Paese in tempi molto rapidi. A questo proposito, secondo quanto si apprende, si studia come velocizzare le pratiche di identificazione.



Il ministero dell'Interno - si apprende - sta lavorando a "soluzioni innovative e efficaci" per gestire questi arrivi.



Durante il vertice a Vienna, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini ha incontrato il suo omologo tunisino per affrontare il problema sbarchi: è stata fissata per martedì una riunione a Roma e il titolare del Viminale sarà presente. "Stiamo lavorando per soluzioni veloci, efficaci e innovative per stroncare il traffico di esseri umani", spiega Salvini. (ANSAmed).