Riunione Turchia-Russia-Francia-Germania per vertice Siria A Istanbul incontro tra consiglieri leader per concordare summit

(ANSAmed) - ISTANBUL, 14 SET - Si svolge oggi a Istanbul un incontro tra i consiglieri diplomatici dei leader di Turchia, Russia, Francia e Germania per cercare di organizzare un vertice straordinario sulla Siria tra Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Putin, Emmanuel Macron e Angela Merkel. Alla riunione partecipano il turco Ibrahim Kalin, il francese Philippe Etienne, il russo Yuri Ushakov e il tedesco Jan Hecker, secondo quanto riferiscono fonti diplomatiche di Ankara. L'iniziativa è promossa da Erdogan, che in precedenza aveva annunciato il summit per il 7 settembre scorso. Nella riunione odierna si attende una decisione sull'eventuale organizzazione del vertice, da svolgersi probabilmente a Istanbul, e sulla sua possibile data. Previsto anche un confronto tra gli inviati dei leader sulla situazione a Idlib. (ANSAmed).