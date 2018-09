Siria: lunedì incontro Putin-Erdogan in Russia su Idlib Dopo mancato accordo nel vertice trilaterale con Rohani

(ANSAmed) - ISTANBUL, 14 SET - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si recherà lunedì in Russia per incontrare Vladimir Putin. Al centro del faccia a faccia ci sarà la crisi di Idlib, dopo il mancato accordo sul cessate il fuoco nel vertice trilaterale di 10 giorni fa a Teheran con il presidente iraniano Hassan Rohani. Lo fa sapere il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu.



Secondo fonti diplomatiche di Ankara, l'incontro tra i due leader dovrebbe svolgersi a Sochi. "Continueremo i nostri sforzi con Iran e Russia. Continueremo anche i nostri sforzi nei consessi internazionali".



Sull'appello per un cessate il fuoco a Idlib "abbiamo ricevuto un enorme supporto da molti Paesi insieme agli Stati Uniti e a diverse organizzazioni. La Turchia è aperta alla cooperazione con tutti sugli sforzi per combattere i gruppi terroristici i Siria", ha aggiunto Cavusoglu, impegnato in una visita in Pakistan. (ANSAmed).