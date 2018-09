Tunisia: premier Chahed, 'nessuna nuova tassa nel 2019' 'Per incrementare crescita e competitività imprese'

(ANSAmed) - ROMA, 14 SET - La Tunisia non introdurrà nuove tasse nel 2019. Lo ha dichiarato il Primo ministro tunisino, Youssef Chahed, secondo quanto riportato da Arab News.



"Per incrementare la crescita e rendere le imprese più competitive non imporremo nuove tasse su imprese o individui" ha dichiarato Chahed, aggiungendo che si procederà con una revisione del sistema dei sussidi statali. Il Fondo Monetario Internazionale (FMI), che questo mese deciderà riguardo a un prestito da 250 milioni di dollari alla Tunisia, ha insistito affinché il Paese riducesse il deficit di bilancio. (ANSAmed).