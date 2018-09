ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 17 SET - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per oggi: IL CAIRO - Il presidente della Camera Roberto Fico incontra il presidente d'Egitto, Abdel Fattah Al-Sisi.



PARIGI - Incontro tra il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere austriaco e presidente di turno dell'Unione europea, Sebastian Kurz.



CASABLANCA - Prosegue il Boulevard Festival dedicato agli artisti emergenti del Marocco (fino al 23).



ABU DHABI - Prosegue al Louvre di Abu Dhabi la mostra 'Japanese Connections: the birth of Modern decor', una serie di dipinti e stampe del XIX e XX secolo che mettono in evidenzia il dialogo tra Oriente e Occidente (fino al 24 novembre).



ROMA - 'L'Estate in biblioteca, il Cinema legge il mondo', rassegna di film italiani e stranieri nelle Biblioteche di Roma, organizzata in collaborazione con il MedFilm Festival (fino al 27). (ANSAmed).