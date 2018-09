Festival Giornalisti Med, premio all'ANSA per Infomigrants

OTRANTO - L'agenzia ANSA ha ricevuto il Premio giornalistico 'Caravella del Mediterraneo' 2018 per il notiziario Infomigrants, il servizio multilingue per i migranti che la maggiore agenzia italiana produce, attraverso ANSAmed, insieme a France Media Monde e Deutsche Welle. Il premio è stato consegnato alla decima edizione del Festival dei Giornalisti del Mediterraneo di Otranto. Il notiziario Infomigrants in quattro lingue - inglese, francese, arabo e pashtun - oltre a raccontare i rapporti politici, economici e culturali tra Europa e Paesi della sponda sud, del Medio Oriente e dell'Africa, ha anche l'obiettivo di dare un'informazione corretta ai migranti e ai rifugiati che cercano di raggiungere l'Europa, nei Paesi di origine, in quelli di transito e in quelli di arrivo.

Migranti e rifugiati sono infatti spesso strumenti inermi e inconsapevoli delle false notizie che vengono date loro da trafficanti di esseri umani che costringono migliaia di persone a intraprendere viaggi senza alcuna preparazione e conoscenza e ad affrontare durissime privazioni e violenze disumane.

La premiazione della decima edizione del Concorso Giornalisti del Mediterraneo - nell'ambito dell'omonimo Festival (promosso dall'Associazione "Terra del Mediterraneo", in partnership con il Comune di Otranto, la Regione Puglia, l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Corpo Consolare di Puglia, Basilicata e Molise) - ha visto come vincitore, tra i reportage, Alessio Lasta de La7 con "Dreaming France - La rotta nella neve dei migranti sulle Alpi".

A ricevere il Premio Caravella 2018 per Infomigrants, è stato Stefano Polli, vice direttore dell'ANSA e coordinatore del progetto, mentre l'altra Caravella è andata a Paolo Messa, Fondatore del Portale "Formiche".