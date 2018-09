Libia: Sarraj crea forza congiunta per sicurezza Tripoli Annunciata anche commissione per situazione detenuti Mitiga

(ANSAmed) - TUNISI, 17 SET - Il premier del governo di accordo nazionale libico Fayez Al Sarraj, in qualità di capo dell'esercito e ministro della Difesa ad interim, ha annunciato la formazione di una forza comune per la messa in sicurezza di Tripoli. La "Forza congiunta per la risoluzione dei conflitti e l'estensione della sicurezza", affidata al Generale della regione militare occidentale, Osama Al-Juwaili, è formata da tre battaglioni di fanteria leggera della regione centrale ed occidentale e dalla forza antiterrorismo, oltre alle unità del Ministero dell'Interno. Il suo compito principale sarà quello di garantire sicurezza ai cittadini e alle loro proprietà, oltre a monitorare la situazione affinché venga rispettato il cessate il fuoco tra le varie milizie in conflitto a Tripoli e nei suoi dintorni. "I leader delle brigate che si uniscono alla forza congiunta dovranno essere ufficiali militari e devono usare le armi necessarie per stabilire la sicurezza", si legge nell'ordinanza del Consiglio presidenziale. Lo schieramento agira' come una forza di interposizione tra le milizie rivali, fornira' protezione alle squadre di monitoraggio del cessate il fuoco e identifichera' le parti in conflitto offrendosi come mezzo di comunicazione tra le milizie per evitare ulteriori scontri.



Sarraj, ha anche annunciato la creazione di una Commissione d'indagine per verificare le condizioni del trattamento dei detenuti nel carcere all'interno dell'areoporto di Mitiga, gestito dalle forze speciali di deterrenza, Rada. La Commissione sarà guidata da Issa Faitouri, dell'Ufficio del procuratore generale, dal responsabile Mohammed Hammouda, e da un rappresentante del Consiglio superiore della magistratura. Ciò in seguito alla pubblicazione di un rapporto di un panel di esperti delle Nazioni Unite del 5 settembre scorso che parla di segnalazioni di gravi violazioni dei diritti umani su detenuti rinchiusi a Mitiga tra il 2015 e l'aprile 2018. (ANSAmed).