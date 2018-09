Macedonia: Usa, Mattis a Skopje accusa Russia su referendum 'Utilizza influenza e denaro per far fallire consultazione'

(ANSAmed) - SKOPJE, 17 SET - Il segretario alla difesa americano James Mattis e' giunto oggi in visita in Macedonia, e ha accusato la Russia di ingerenze al fine di condizionare l'esito del referendum del 30 settembre nel quale i macedoni saranno chiamati a pronunciarsi sull'accordo con la Grecia per il nuovo nome del Paese ex jugoslavo (Macedonia del nord).



L'approvazione di tale intesa e' stata posta dalla comunita' internazionale come condizione per l'integrazione di Skopje in Ue e Nato. In dichiarazioni alla stampa, riportate dai media locali macedoni, Mattis ha detto che Mosca, contraria all'allargamento della Nato a est, avrebbe finanziato gruppi d'influenza al fine di far fallire il referendum in Macedonia. A suo avviso, la Russia utilizzerebbe la sua influenza e notevoli risorse finanziarie a sostegno degli oppositori al si' nel prossimo referendum. Mattis e' l'ultimo di una serie di importanti personalita' internazionali giunte negli ultinmi giorni in Macedonia a sostegno del si' al referendum di fine settembre. (ANSAmed).