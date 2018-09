Macedonia: Usa, Mattis invita a votare sì nel referendum 'Opportunità storica per proseguire in integrazione Ue, Nato'

(ANSAmed) - SKOPJE, 17 SET - Il segretario alla difesa americano James Mattis, in visita oggi a Skopje, ha invitato i macedoni a partecipare al cruciale referednum del 30 settembre e a votare a favore dell'accordo con la Grecia sul nuovo nome del loro Paese (Macedonia del nord). Definendo "storico" tale accordo con Atene, Mattis ha esortato i macedoni a non perdere questa "opportunita' storica" per andare avanti verso l'integrazione euroatlantica del Paese.



"La Macedonia ha la possibilita' di aderire a pieno titolo alla Alleanza militare di maggior successo nella storia, insieme agli altri 29 Paesi che si impegnano a proteggere voi e la vostra sicurezza", ha detto il segretario alla difesa Usa in una conferenza stampa congiunta con il premier macedone Zoran Zaev e il ministro della difesa Radmila Shekerinska. "Noi siamo pronti ad accogliervi e a darvi il benvenuto come 30/mo stato membro", ha aggiunto. Mattis ha al tempo stesso elogiato la politica del governo di Skopje e la cooperazione militare della Macedonia attraverso la partecipazione a diverse missioni di pace internazionali. "Gli Stati Uniti riconoscono la vostra azione come forza importante per la stabilita' nella regione, il vostro Paese da' un importante contributo alla pace con le missioni presso le Nazioni Unite, Nato e Ue. Cio' vi ha procurato sostegno internazionale e di questo vi ringraziamo". Mattis ha anche sottolineato il contributo della Macedonia per garantire la sicurezza informatica che, ha osservato, e' fondamentale per le democrazie. (ANSAmed).