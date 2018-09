Regeni: Sisi, istruzioni per eliminare ostacoli

IL CAIRO- Nel ribadire la "determinazione" dell'Egitto a scoprire la verita' sulla tortura a morte di Giulio Regeni, il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi "ha affermato di aver dato istruzioni per eliminare ogni ostacolo alle inchieste in corso al fine di risolvere il caso, giungere ai criminali e consegnarli alla giustizia": lo si afferma in un comunicato della presidenza egiziana sull'incontro odierno di Sisi con il presidente della Camera dei deputati Roberto Fico al Cairo. "Il portavoce della presidenza, Bassam Radi, ha dichiarato che l'incontro ha riguardato il procedimento sull'accademico Regeni e il presidente ha affermato la determinazione dell'Egitto a giungere alla verita', l'impegno delle autorita' egiziane alla franchezza totale con la controparte italiana e la cooperazione della Procura generale egiziana con la Procura italiana", premette la nota prima di riferire delle istruzioni date da Sisi su cui peraltro nel testo non vengono forniti altri dettagli.

Regeni: Fico, unico argomento con Al-Sisi

"C'è stato solo un punto all'ordine del giorno nel mio colloquio con il presidente che è la questione di Giulio Regeni": lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, dopo un incontro con il capo di Stato egiziano Abdel Fattah Al-Sisi al Cairo. "Sono venuto qui perché siamo ad un punto di stallo", ha proseguito.

"Ho ricordato al presidente che Giulio Regeni e' un nostro ricercatore italiano che e' stato sequestrato, torturato e ucciso", ha riferito Fico aggiungendo che il giovane friulano "e' stato torturato per sette giorni" e "non certo" da "cittadini comuni", cui "non appartiene" il tipo 'sofisticato' di torture inflitte.

Fico ha riferito inoltre di aver detto a Sisi che, quando e' stato ritrovato il suo corpo, e' come se "Giulio Regeni fosse morto per la seconda volta perche' ci sono stati una serie di,

chiamiamoli, depistaggi", tra cui la "montatura" dei componenti della banda di sequestratori uccisi dalla polizia egiziana,

"fondamentalmente smontati subito".

In una "prima fase" Regeni e' stato anche "diffamato", ha ricordato Fico sempre riferendo cosa abbia detto al presidente egiziano, stavolta in relazione alle informazioni circolate sui media egiziani circa il ricercatore. Comunque, "in una seconda fase", la Procura egiziana ha ammesso "che Giulio era un costruttore di pace e un amico dell'Egitto".