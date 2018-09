Conte: 'Risposta Ue se non vogliamo un altro caso Diciotti' Incontro con il cancelliere austriaco Kurz. Rafforzare Frontex

(ANSAmed) - ROMA, 18 SET - "Se non vogliamo un altro caso Diciotti abbiamo bisogno di una risposta europea: ho rappresentato la premura del mio Paese che si facciano maggiori investimenti nel Nord Africa". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa con il cancelliere austriaco Sebastian Kurz a Palazzo Chigi.



Secondo Conte, inoltre, "bisogna rivedere quanto prima protocolli operativi" di alcune missioni europee, "come Sophia e Frontex, che vanno aggiornate alle luce delle conclusioni del Consiglio europeo dello scorso giugno". "L'Austria - ha detto Kurz da parte sua - è molto contenta per come l'Italia ha ridotto l'afflusso dei migranti, ma ora bisogna trovare una soluzione europea e ridurre ancora l'afflusso. La direzione è giusta, il vertice europeo di giugno è stato positivo". Ha auspicato, quindi, "di migliorare Frontex e rafforzarne il mandato". (ANSAmed).