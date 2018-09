Jet russo: Israele esprime dolore 'Piena responsabilita' della Siria', anche di Iran e Hezbollah

(ANSAmed) - TEL AVIV, 18 SET - ''Israele esprime dolore per la morte dei membri dell'equipaggio dell'aereo russo abbattuto la scorsa notte dal fuoco dell'antiarea siriana''. Lo afferma un comunicato del portavoce militare israeliano. ''Israele considera il regime di Assad, le cui forze armate hanno abbattuto l'aereo, pienamente responsabili dell'incidente.



Israele considera inoltre coinvolti nello sfortunato incidente anche l'Iran e l'organizzazione terroristica Hezbollah''.



''La scorsa notte - prosegue il portavoce militare - aerei da combattimento israeliani hanno colpito una struttura delle forze armate siriane dalla quale sistemi per la produzione di armi letali ed accurate stavano per essere trasferiti per conto dell'Iran agli Hezbollah in Libano. Quelle armi avevano l'intento di colpire Israele e rappresentavano una minaccia intollerabile per noi''.



Dopo aver ricordato che Israele e Russia hanno messo a punto un sistema gia' collaudato per evitare di colpirsi a vicenda, il portavoce ha aggiunto che quel sistema ''era in uso anche la scorsa notte'. Dall'inchiesta preliminare e' emerso, secondo il portavoce, che l'aereo russo e' stato abbattuto da un fuoco dell' antiarea siriana ''abbondante ed impreciso''. Rispondendo implicitamente alle critiche di Mosca il portavoce ha aggiunto: ''Quando l'esercito siriano ha sparato i missili che hanno colpito l'aereo russo, gli aerei israeliani erano gia' rientrati nel nostro spazio aereo''.



Il portavoce ha aggiunto che ''durante il nostro attacco all' obiettivo di Latakya (Siria) l'aereo russo che e' stato colpito non era nell'area della operazione''. ''Israele - ha concluso - condividera' col governo russo tutte le informazioni rilevanti per riesaminare l'incidente e stabilire i fatti dell'inchiesta''.(ANSAmed).