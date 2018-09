Libia: Moavero ribadisce, elezioni le decidono i libici Incontro alla Farnesina con ministro esteri Siyala

(ANSAmed) - ROMA, 19 SET - L'Italia conferma il proprio sostegno "allo svolgimento di elezioni trasparenti e democratiche, da tenersi con tempi e modalità che solo il popolo della Libia può decidere, in linea con il piano d'azione delle Nazioni Unite". Lo ha ribadito il ministro degli Esteri Enzo Moavero incontrando alla Farnesina l'omologo libico, Mohammed Taher Siyala, per un aggiornamento e uno scambio di vedute sulla situazione.



L'Italia, recita un comunicato, "resta impegnata nel dialogo assiduo con tutti gli interlocutori affidabili, al fine di facilitare una più spedita riconciliazione nazionale".



I due responsabili "hanno condiviso i possibili obiettivi della conferenza sulla Libia che l'Italia è disponibile a ospitare, a novembre, in Sicilia, in uno spirito inclusivo e costruttivo, che prevede la partecipazione dei vari attori locali e degli Stati principalmente interessati, oltre alle principali organizzazioni regionali e internazionali. Lo scopo è di contribuire all'attuazione del piano d'azione ONU e a consolidarne le precondizioni politiche, legislative e di sicurezza indispensabili". Siyala ha espresso a Moavero "l'auspicio che la conferenza possa costituire un passaggio nodale per il proprio Paese e ha assicurato la sua personale motivazione e determinazione". Infine, i ministri "hanno passato in rassegna i vari aspetti della collaborazione bilaterale, ricordando le notevoli opportunità derivanti da un suo ulteriore rafforzamento, specie in settori fondamentali, quali l'energia, le telecomunicazioni, i trasporti, oltre che in materia di gestione dei flussi migratori e di contrasto al terrorismo internazionale e ai traffici illeciti". (ANSAmed).