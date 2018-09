Migranti: lettera di tre europarlamentari al premier Malta Si sblocchi situazione navi ong ferme a porto La Valletta

(ANSAmed) - BRUXELLES, 18 SET - "Con grande preoccupazione vi chiediamo di porre fine alla detenzione illegale a Malta delle imbarcazioni delle ong Seawatch e Lifeline" e del "velivolo" per la ricerca e il soccorso umanitario "'Moonbird' e a dare loro autorizzazione a lasciare il porto". Lo scrivono in una lettera indirizzata al premier maltese Joseph Muscat tre eurodeputati membri di una delegazione della commissione Libertà Civili del Parlamento europeo in visita a Malta. La lettera siglata da Martina Anderson, (Gue), Jean Lambert (Verdi) e Peter Niedermüller (S&D) esprime l'opinione esclusivamente dei tre firmatari e non è in alcun modo espressione del pensiero dell'intera delegazione.



"Un atto umanitario come il salvataggio in mare non è un crimine e non dovrebbe mai essere criminalizzato - aggiungono i tre eurodeputati -. Mentre assistiamo ad un aumento del numero dei morti in mare e al peggioramento della situazione della sicurezza in Libia, salvare vite umane in mare dovrebbe rimanere la priorità". (ANSAmed).