Migranti: Tajani, leader Ue trovino accordo a Salisburgo A Die Welt, 'stallo su riforma di Dublino alimenta i populismi'

(ANSAmed) - BRUXELLES, 19 SET - "Chiedo ai leader Ue di raggiungere un accordo immediatamente al vertice informale di Salisburgo. Abbiamo già sprecato troppe opportunità. Dobbiamo anche affrontare alle radici il problema dei flussi migratori direttamente in Africa". E' l'appello lanciato dal presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani in un'intervista al quotidiano tedesco 'Die Welt' alla vigilia del vertice di Salisburgo. "L'Europa deve dotarsi di un sistema automatico e obbligatorio di distribuzione dei richiedenti asilo tra gli Stati membri, come chiede il Parlamento europeo - ha aggiunto -.



Lo stallo creato dai Paesi Ue sulla riforma di Dublino alimenta i populismi e crea pericolose divisioni". "In più - aggiunge Tajani -, allontana l'attenzione dai buoni risultati che stiamo ottenendo grazie agli accordi Ue con il Niger e la Turchia, che hanno permesso di ridurre del 77% i flussi migratori verso l'Italia tra il 2016 e il 2018, e del 50% quelli verso l'Europa".



Tajani sottolinea che "se vogliamo fermare le partenze degli immigrati irregolari, dobbiamo creare opportunità per gli africani nei loro paesi", aggiungendo che "serve un Piano Marshall, finanziato dal bilancio Ue con almeno 50 miliardi di euro, per dare slancio agli investimenti, alla crescita e alla creazione di posti di lavoro nel continente africano".



(ANSAmed).