Gaza: media, Hamas vuole intensificare 'Marce del Ritorno' Per premere su Egitto e Israele per nuovi negoziati tregua

(ANSAmed) - TEL AVIV, 20 SET - Hamas ha intenzione di intensificare le dimostrazioni in occasione delle 'Marce del Ritorno' di ogni venerdì lungo il confine tra Gaza ed Israele.



Lo riferiscono i media secondo cui la mossa è finalizzata a premere su Egitto e Israele per riprendere i negoziati, congelati in queste settimane, su una tregua tra le parti. La ragione dello stop nella trattativa è legata alla diffida alle parti del presidente palestinese Abu Mazen che ha ammonito sulla possibilità di una tregua a Gaza senza il coinvolgimento dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) e che porterebbe all'arresto dei pagamenti mensili da parte di Ramallah. Domani lungo la frontiera tra Gaza e Israele è annunciata un'altra manifestazione per la 'Marcia del Ritorno' appoggiata da Hamas.



(ANSAmed).