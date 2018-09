Migranti: sondaggio Pew, 56% Italia resta per l'accoglienza Un terzo, chiudere frontiere,78% critica gestione Ue della crisi

(ANSAmed) - NEW YORK, 20 SET - Tre anni dopo un record di arrivi in Europa di 1,3 milioni di migranti e richiedenti asilo, la maggioranza dei cittadini europei resta favorevole a accogliere persone e famiglie in fuga da violenze e guerre.



Questo vale anche per l'Italia dove una maggioranza del 56% e' favorevole all'accoglienza, mentre il 32% e' contro. I dati emergono da un sondaggio del Pew Research Center condotto la scorsa primavera. Secondo il rilevamento, la maggior parte degli europei disapprova il modo in cui l'Unione Europea ha affrontato la crisi.



Il Pew ha interrogato adulti sopra i 18 anni in 18 paesi tra cui dieci paesi europei in prima linea sul fronte delle migrazioni: oltre a Usa, Canada, Messico, Australia, Sudafrica, Russia, Israele e Giappone, hanno partecipato Spagna, Olanda, Germania, Svezia, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Italia, Polonia, Ungheria, Giappone, Sudafrica, Russia e Israele. Circa tre quarti degli interpellati in Spagna (86%), Olanda (83%), Germania (82%), Svezia (81%) Francia (79%) e Regno Unito (74%) si sono detti favorevoli ad accogliere profughi, con la Grecia al 69% e Italia al 56%. In Polonia il partito dell'accoglienza e' risultato del 49 per cento, mentre solo un terzo (il 32%) degli ungheresi e' favorevole ad aprire le frontiere alle persone in fuga: la linea dura del premier Viktor Orban prevale al 54%. (ANSAmed).