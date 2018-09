Turchia: Erdogan chiede prolungamento missioni Siria e Iraq Mozione in Parlamento, contingente resterà un altro anno

(ANSAmed) - ISTANBUL, 20 SET - La presidenza turca ha sottoposto al Parlamento una mozione per il prolungamento di un anno dell'autorizzazione per le missioni militari in Siria e Iraq. La richiesta dovrebbe essere votata a inizio ottobre, alla riapertura dei lavori della Grande assemblea nazionale di Ankara, dove l'Akp di Recep Tayyip Erdogan e i suoi alleati nazionalisti del Mhp hanno la maggiorana assoluta. Lo riporta Anadolu. (ANSAmed).