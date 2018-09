ANSAmed - Agenda settimanale dal 24 al 30 settembre

(ANSAmed) - ROMA, 21 SET - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 24 al 30 settembre: LUNEDI' 24 SETTEMBRE NEW YORK - Discorso dell'Alto Rappresentante della Politica estera Ue, Federica Mogherini, sull'Agenda per i giovani 'Generation Unlimited' organizzata dall'UNICEF e partecipa all'incontro ministeriale sulla Libia MARTEDI' 25 SETTEMBRE ROMA - Camera dei Deputati: presentazione della mostra "Pace e Amore" di Giammarco Puntelli.



MERCOLEDI' 26 SETTEMBRE NEW YORK - L'Alto rappresentante della Politica estera Ue, Federica Mogherini, presiede la riunione ad alto livello sulla crisi siriana.



TUNISI - Conferenza internazionale "Questioni di Pace" promossa dal comitato tunisino per i diritti umani (NHCR) (fino al 29).



GIOVEDI' 27 SETTEMBRE BARI - Visita del commissario Ue Corina Cretu che incontra Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia (anche il 28).



CETARA (SALERNO) - Conferenza 'The Future of Plastics' con il commissario Ue Karmenu Vella che pronuncia un discorso su 'La strategia europea delle materie plastiche in un'economia circolare' (anche il 28).



ROMA - Palazzo dell'Informazione/Adnkronos, convegno "Il futuro del turismo è sostenibile".



SOUSSE (TUNISIA) - Novation City, Conferenza "Sfide e opportunità dell'Industria 4.0" VENERDI' 28 SETTEMBRE GERUSALEMME - Anniversario della morte del leader israeliano Premio Nobel per la Pace, Shimon Peres.



SABATO 29 SETTEMBRE ROMA - Grande Moschea, inaugurazione mostra "Pace e Amore" dell'artista Giammarco Puntelli (fino al 21 ottobre).



DOMENICA 30 SETTEMBRE Nulla da segnalare. (ANSAmed).