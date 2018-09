Governo vara il decreto Salvini, stretta su permessi-asilo Via cittadinanza per reati terrorismo. 3,5 mln fondo rimpatri

(ANSAmed) - ROMA, 24 SET - Il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità il 'decreto Salvini' su sicurezza e immigrazione, che regolamenta i permessi di soggiorno dei richiedenti asilo e prevede la revoca dello status per chi sia condannato in primo grado per reati. "Sono felice", ha commentato a caldo il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in conferenza stampa.



"Non lediamo nessuno diritto fondamentale: se entri a casa mia e spacci ti accompagno da dove sei arrivato", ha detto Salvini. "Se sei condannato in via definitiva è di buon senso toglierti al cittadinanza", ha aggiunto. "Saranno 6 le fattispecie che renderanno possibile l'ingresso nel nostro Paese per motivi umanitari: l'ingresso è consentito alle vittime di grave sfruttamento, per motivi di salute, violenza domestica, calamità, cure mediche e atti di particolare valore civile", ha riferito il ministro dell'Interno.



Il 'decreto Salvini' su immigrazione e sicurezza si compone complessivamente di 42 articoli: nella bozza entrata in Consiglio dei ministri, quelli dall'1 al 16 contengono le misure in materia di rilascio dei permessi di soggiorno, di protezione internazionale e di cittadinanza. Ecco nel dettaglio le principali misure riguardanti l'immigrazione.



STRETTA SUI PERMESSI: Viene abrogato il permesso di soggiorno per motivi umanitari, sostituito da 'permessi speciali'. Sei le fattispecie previste: vittime di grave sfruttamento, motivi di salute, violenza domestica, calamità nel paese d'origine, cure mediche, atti di particolare valore civile.



PIU' REATI PER REVOCA ASILO: Il decreto amplia la possibilità di negare o revocare la protezione internazionale per i reati di violenza sessuale, lesioni gravi rapina, violenza a pubblico ufficiale, mutilazioni sessuali, furto aggravato, traffico di droga. E' prevista inoltre la sospensione della domanda d'asilo in caso di pericolosità sociale o condanna in primo grado.



PIU' TEMPO NEI CPR: La durata massima di permanenza nei Centri per il rimpatrio passa da 3 a sei mesi per facilitare l'espulsione degli irregolari. Il decreto prevede anche il "completamento, adeguamento e ristrutturazione" dei centri già presenti sul territorio e la "costruzione" di altri. Salvini ha detto più volte che la sua idea è di realizzarne uno in ogni regione. Nel caso di sovraffollamento dei Cpr i migranti in attesa di identificazione possono essere trattenuti anche in "strutture diverse e idonee nella disponibilità dell'autorità di Pubblica Sicurezza".



3,5 MLN SU FONDO RIMPATRI: Per potenziare le attività di rimpatrio, il decreto stanzia 500mila euro per il 2018 e 1,5 milioni per il 2019 e 2020.



SISTEMA SPRAR: Il decreto riserva esclusivamente ai titolari di protezione internazionale e ai minori non accompagnati i progetti di integrazione ed inclusione sociale previsti dal sistema Sprar. I richiedenti asilo troveranno invece accoglienza solo nei centri ad essi dedicati (i Cara).



VIA CITTADINANZA PER REATI TERRORISMO - C'è poi la revoca della cittadinanza italiana a carico dei condannati per reati di terrorismo. (ANSAmed).