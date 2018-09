'Nobel alternativo' a tre attivisti sauditi in carcere Right Livelihood Award per 'impegno riforma sistema totalitario'

(ANSAmed) - COPENHAGEN, 24 SET - E' stato assegnato a tre attivisti sauditi per i diritti umani e due sudamericani, in prima linea contro la corruzione, il 'The Right Livelihood Award', noto come il 'Nobel alternativo'.



Il premio, oltre 100.000 sterline, sarà diviso tra Abdullah al-Hamid, Mohammad Fahad al-Qahtani e Waleed Abu "il loro coraggioso impegno per riformare il sistema politico totalitario saudita", alla guatemalteca Thelma Aldana e al colombiano Ivan Velasquez "per il loro lavoro di messa a nudo della corruzione".



I sauditi, fondatori di un'associazione per i diritti civili, sono stati condannati rispettivamente a 10, 11 e 15 anni di carcere. (ANSAmed).